На трассе под Астраханью пострадали дети, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Камызякского района Астраханской области контролирует проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 18:10 накануне, 12 сентября, на автодороге «Астрахань — Образцово — Травино». Там водитель автомобиля «Киа Рио» 1994 года рождения врезался в машину «Мерседес Бенц», которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии получили травмы водители обоих транспортных средств и их пассажиры, включая детей 2019 и 2020 года рождения из «Мерседеса». Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов