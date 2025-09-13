Посол Аргентины Виейра сообщил о прекращении «родильного туризма» из России

Аргентина изменила свою миграционную политику, чтобы прекратить практику так называемого «родильного туризма» со стороны россиянок. Об этом рассказал посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РБК. По его словам, отмена визового режима между странами была направлена на развитие культурного и туристического обмена, но не для потока беременных женщин, которые специально едут рожать в Аргентине, чтобы получить гражданство для ребенка.

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Ранее родители новорожденных могли подавать заявление на гражданство сразу после родов. Теперь, чтобы получить аргентинское гражданство по натурализации, иностранный гражданин старше 18 лет должен прожить в стране не менее двух лет без выезда.

Господин Виейра подчеркнул, что власти страны признают только легальную миграцию и ужесточили правила из-за злоупотреблений системой здравоохранения и образования. Многие, добавил он, выбирали Аргентину именно ради паспорта, а некоторые планировали использовать государственные услуги без уплаты налогов.

Согласно официальной статистике, с 2022 по 2023 год в Аргентину прибыло более 23 тыс. россиян. С 2023-го, по данным аргентинского МВД, россияне установили рекорд по числу резидентских разрешений — 3,7 тыс.