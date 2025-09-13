В Ленинском районе Саратова планируется ремонт тротуара за 5 млн рублей

Администрация Ленинского района Саратова приступила к поискам подрядчика для ремонта тротуара по ул. им. Шехурдина А.П. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит отремонтировать тротуар на участке от ул. Технической до пр. Строителей в срок до 17 ноября этого года. Этапы не предусмотрены. Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть лет. Они проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Саратова» на 2025-2027 годы.

Извещение о закупке размещено 12 сентября. Заявки принимаются до 22 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,99 млн руб.

Павел Фролов