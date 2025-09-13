В Саратове избили председателя избирательной комиссии, проводится проверка

Полиция приступила к проверке по факту причинения телесных повреждений председателю избирательной комиссии УИК № 131 в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Сотрудников полиции проинформировали об инциденте в помещении на избирательном участке № 131 по проезду Чернышевcкого, 2 в Саратове примерно в 07:30 сегодня, 13 сентября. Там произошел конфликт между председателем и одним из членов избирательной комиссии. Первой потребовалась помощь медиков.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Специалисты дадут правовую оценку действиям правонарушителя.

Павел Фролов