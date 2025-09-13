В Самарской области явка в первый день голосования составила 17,48%

В Самарской области в первый день трехдневного голосования, 12 сентября, явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований составила 17,48%. Явка на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 9,63%. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Сегодня, 13 сентября, избирательные участки вновь открылись для голосования. Некоторые избиратели голосуют на дому — к ним приходят члены участковых избирательных комиссий. Кроме того, в Кинеле впервые в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Сабрина Самедова