В Аркадакском районе хотят провести ямочный ремонт автодорог за 1,4 млн

Администрация Аркадакского района Саратовской области объявила аукцион на выполнение работ по ямочному ремонту автодорог общего пользования местного значения в Аркадаке. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Отремонтировать автодороги необходимо по следующим улицам: Луговая, Букоткина, Володарского, Шмидта, Чернышевского, Л. Толстого, проезд Безымянный, Некрасова, Чапаева, Степная, Привокзальная, тер. Элеватора, им. Сергея Есенина, В. Тиханкина, Пролетарская, Ленина, Каплунова, Щербакова, Мичурина. Работы финансируются из бюджета Аркадакского района.

Подрядчик должен провести ямочный ремонт с даты заключения муниципального контракта до 14 ноября этого года. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которую требуется отремонтировать, — 606 кв. м.

Извещение о закупке размещено 12 сентября. Заявки принимаются до 22 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,4 млн руб.

Павел Фролов