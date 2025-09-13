Пензенский тепличный комбинат предлагает 4 млн за реконструкцию водопровода

АО «Пензенский тепличный комбинат» ищет подрядчика для реконструкции наружного хозяйственно-питьевого водопровода O200 длиной 300 м. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы в срок не позднее 15 ноября этого года. Гарантийный срок на них составляет 36 месяцев. Реконструкция проводится по ул. Тепличная, 1 в Пензе.

Извещение о закупке размещено 12 сентября. Заявки принимаются до 19 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млн руб.

