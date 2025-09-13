В Казани на сутки отключат воду на нескольких улицах Казани

В Вахитовском районе Казани планируется отключение водоснабжения для подключения нового объекта к централизованным сетям. Об этом сообщает «Водоканал».

В Казани на сутки отключат воду в Вахитовском районе Казани

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вода будет отключена с 9:00 17 сентября до 9:00 18 сентября 2025 года.

Подача воды будет приостановлена на улицах Лево-Булачная, Московская, Т. Гиззата и Чернышевского. В список попадают адреса: Лево-Булачная, дома 34/2 и 36; Московская, дома 25, 26Б, 27, 28, 29, 30, 31/6, 32, 34/8, 35, 36/5, 37, 37Б, 39, 39 корп. 2, 3, 40, 41 и 42; Т. Гиззата, дома 1, 1Б, 1В, 2/34, 3, 3А, 3Б, 4, 5/36, 6/31 и 8/34; Чернышевского, дом 31/26.

