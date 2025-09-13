«Пермские медведи» победили в первом домашнем матче чемпионата Суперлиги

Гандболисты «Пермских медведей» в своем стартовом домашнем матче чемпионата Суперлиги уверенно обыграли столичный клуб «МССУОР № 2 – Академия».

Хозяева с первых минут задали высокий темп и к перерыву оформили весомое преимущество — 22:14. А к финальному свистку окончательный результат был 38:32.

У пермяков по семь голов записали на счет Андрей Волхонский и Никита Ручаев.

Успех поднял «Пермских медведей» на пятую строчку турнирной таблицы, где сразу пять команд имеют по четыре очка после двух матчей.