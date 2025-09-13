В Татарстане с 17 сентября по 8 ноября изменится расписание шести пригородных поездов из-за проводимых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

В Татарстане изменят расписание шести пригородных поездов из-за ремонтных работ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Татарстане изменят расписание шести пригородных поездов из-за ремонтных работ

Поезд № 6353 «Казань — Канаш» будет следовать по текущему расписанию до станции Тюрлема, после чего график изменится. Прибытие в Канаш запланировано на 10:31, что на 7 минут позже обычного времени.

Для поездов Ижевского направления изменения будут действовать с 17 сентября по 22 ноября. Поезд № 6935 «Ижевск — Кизнер» до станции Саркуз будет следовать по текущему расписанию, но прибытие в Кизнер задержится на 7 минут и ожидается в 20:24. Поезд № 6925 «Кизнер — Казань» отправится на 7 минут позже, в 20:26, и прибудет в Казань в 22:27.

Поезд № 6936 «Кизнер — Ижевск» будет отправляться на 20 минут позже, в 20:48, и прибудет в Ижевск в 23:15, что на 17 минут позже обычного времени. Поезд № 6373 «Ижевск — Кизнер» отправится на 10 минут раньше, в 19:50, и прибудет в Кизнер в 22:58, что на 3 минуты раньше.

Влас Северин