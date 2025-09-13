Следствие возбудило дело после гибели электромонтера под Волгоградом

В Волгоградской области следствие возбудило уголовное дело по факту гибели электромонтера (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Накануне, 12 сентября, на территории коммерческой организации в хуторе Красногорский Новоаннинского района нашли мертвого электромонтера. Согласно предварительным сведениям, работник умер в результате поражения электрическим током.

Как выяснило следствие, утром того же дня после прибытия бригады электромонтеров к трансформаторной подстанции один из работников прошел на этот объект, перевел рычагом главные ножи выключателя нагрузки и отключил часть подстанции. После этого, когда он открывал металлическую дверь секции высоковольтной части подстанции, его ударило током, в результате чего он погиб.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты устанавливают лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Павел Фролов