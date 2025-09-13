За полгода в Ставропольском крае нашли 52 нелегальных гостевых домов
За шесть месяцев 2025 года в Ставропольском крае выявили 52 незарегистрированных гостевых домов, четыре из них — на территории Ставрополя. Об этом рассказал зампред правительства региона Иван Нифонтов.
Такие гостевые дома, помимо неуплаты доходов и отсутствия официальной регистрации, представляют опасность для отдыхающих.
Власти региона уверены, что после запуска программы легализации часть «теневых» объектов попадет в официальный реестр. Эксперимент продлится до конца 2027 года.