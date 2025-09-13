Первый день голосования в Ставропольском крае прошел без нарушений
Первый день голосования в Ставропольском крае прошел без нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Членами Общественного штаба по наблюдению за выборами обработано 1,9 тыс. сообщений. Первый день голосования завершился явкой в 18,02%. Проголосовали более 253 тыс. избирателей.
«Все сообщения были оперативно рассмотрены членами Общественного штаба. В первый день голосования нарушений не зафиксировано», – говорится в сообщении на сайте Общественной палаты Ставрополья.