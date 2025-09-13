76% участников ДЭГ проголосовали на выборах в гордуму Ижевска к утру 13 сентября

На выборах в гордуму Ижевска к утру 13 сентября проголосовали 76% участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Бюллетени получили 77%. Об этом рассказала эксперт корпуса общественных наблюдателей Анастасия Кравцова на утреннем брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Разница понятна: число выданных бюллетеней всегда превышает количество полученных. За этим внимательно наблюдаем, поскольку любое отклонение на отдельном участке могло бы вызвать подозрения»,— добавила она.

Всего с 12 сентября на горячую линию ситуационного центра поступило 66 обращений. «Большинство звонков поступает от наблюдателей, рассказывающих о ходе голосования <...> Сообщают, что участки работают в штатном режиме, нарушения отсутствуют»,— отметила оператор горячей линии Айгуль Каримова.

Напомним, 12 сентября в Удмуртии начались выборы в гордумы Ижевска и Можги (явка в этих городах ко вчерашнему вечеру составила 12,76 и 15,6% соответственно), а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября. Впервые в регионе было запущено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В гордуму Ижевска изберут 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам).

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября.