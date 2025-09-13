В Казани за сутки произошло 189 ДТП, пострадали восемь человек

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано 189 дорожно-транспортных происшествий. В пяти авариях пострадали 8 человек, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки задержаны 6 водителей в состоянии опьянения и 7 человек без прав. В территориальный отдел полиции также доставили 1 человека по подозрению в совершении преступления.

Сотрудники ГИБДД оформили 83 случая через центры обработки ДТП и 31 аварию непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин