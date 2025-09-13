В Ярославской области перевернулась машина скорой помощи

В Тутаеве утром 13 сентября произошло ДТП с участием скорой помощи, пострадали три человека. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла в 08:20 на пересечении улиц 50-летия Победы и Моторостроителей. Скорая столкнулась с легковым автомобилем Nissan. На фото с места аварии видно, что машина скорой помощи опрокинулась на бок.

В региональном минздраве сообщили, что в аварии пострадали два сотрудника скорой. Водитель и пациент не получили травм. На место происшествия быстро прибыли другие бригады, которые доставили всех пострадавших в Тутаевскую центральную районную больницу.

Антон Голицын