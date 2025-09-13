Татарстан занял третье по доступности туристических поездок внутри России
Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по доступности туристических поездок в октябре текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Туту».
Татарстан занял третье по доступности туристических поездок внутри России
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
Поездка из Санкт-Петербурга в Татарстан, включая стоимость перелета, обойдется примерно в 64 тыс. руб., а путешествие на поезде из Свердловской области — в 61 тыс. руб.
Москва же занимает первое место по доступности туристических поездок в октябре. Для пары из Татарстана отдых и поездка туда и обратно обойдутся примерно в 51 тыс. руб., а из Башкирии — в 53 тыс. руб.
В Санкт-Петербург дешевле всего поехать из Свердловской области: поездка на поезде и неделя в отеле обойдутся в 65 тыс. руб., а на самолете — в 67 тыс. руб. Для пары из Ханты-Мансийского автономного округа эти цифры составят 69 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно. Поездка из Ямало-Ненецкого автономного округа обойдется же уже в 81 тыс. руб. за перелет и проживание.