Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нанести удар по поезду с боеприпасами для России. Им помешал военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов, сообщило Минобороны РФ.

Майор обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков территории, находящейся под контролем РФ. ВСУ «подвергли массированному артиллерийскому обстрелу» район железнодорожной станции. В зоне поражения был состав с боеприпасами. В ведомстве уточнили, что попадание в поезд привело бы к детонации, способной уничтожить железнодорожный узел и нанести урон находящемуся рядом населенному пункту.

Господин Демидов «сумел оперативно направить состав на запасные пути и вывел его из зоны поражения», рассказали в министерстве. Где конкретно это произошло, неизвестно.

Вчера Минобороны отчиталось о взятии Новопетровского под Днепропетровском. Днем ранее российские военнослужащие заняли населенный пункт Сосновка в той же области.