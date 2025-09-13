В Ярославле вновь ограничили полеты

В ярославском аэропорту Туношна утром 13 сентября введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сообщение о приостановке работы появилось в 05:13. Одновременно запрет на полеты был введен в аэропорту Волгограда, а чуть позже — Самары и Саратова.

Как сообщал ранее «Ъ-Ярославль», предыдущий запрет на полеты вводился 12 сентября, тогда же из-за угрозы БПЛА в городе была ограничена работа мобильного интернета.

Антон Голицын