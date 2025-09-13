Пермский край лидирует среди регионов по росту зарплаты в санаториях

Заработные платы в санаториях Пермского края за год выросли на 56%, свидетельствуют данные исследования «Авито Работы» и «Авито Путешествий». Теперь средняя зарплата в краевых санаториях составляет 69,3 тыс. руб.

Также в тройку регионов-лидеров вошли Нижегородская область (+55%) и Алтайский край (+53%), где средние зарплаты составили 69,3 тыс.руб. и 57,1 тыс. руб. соответственно.

Такая тенденция наблюдается по всей России. Средние зарплаты в санаториях страны увеличились на 46% и достигли 69,3 тыс. руб. в месяц, а количество вакансий в санаторно-курортной сфере на лето текущего года выросло на 53%.

Чаще всего работодатели искали административный и сервисный персонал, а также специалистов среднего медицинского звена. Число вакансий для официантов выросло на 23%, а средняя зарплата достигла 56,5 тыс. руб. в месяц. Спрос на медсестер и медбратьев увеличился на 18%, а среднее вознаграждение составило 42 тыс. руб. Для работников кухни количество предложений выросло на 11%, а средняя зарплата достигла 44 тыс. руб. Также увеличился интерес к вакансиям и среди соискателей: количество откликов выросло на 54%.