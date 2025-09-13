Соучастница убийства Бабуровой и Маркелова вышла из колонии

Евгения Хасис, осужденная за убийство журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, вышла на свободу, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Как передает агентство, Хасис отбывала наказание в мордовской женской исправительной колонии. После освобождения за ней в конце августа установили административный надзор.

Анастасию Бабурову и Станислава Маркелова застрелили в центре Москвы 19 января 2009 года. Евгению Хасис приговорили к 18 годам заключения. В 2022 году Верховный суд сократил ей наказание до 17 лет лишения свободы. По делу об убийстве к пожизненному лишению свободы также приговорили мужа Хасис Никиту Тихонова. По версии следствия, мотивом преступления была политическая ненависть.