На выборах в новосибирское заксобрание проголосовало почти 12% избирателей

В Новосибирской области проходит второй день голосования на региональных и муниципальных выборах. Накануне, 12 сентября, избирательные участки закрылись в 20:00.

По данным ГАС «Выборы», на выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области в первый день голосования на участки пришли 260,66 тыс. избирателей. Это 11,93% от их общего числа. Наибольшая явка зафиксирована в округе №14 (Маслянинский округ, часть Черепановского района области) — 26,3%. Наименьшая — 5,44% — в округе №37 (Советский район Новосибирска).

Явка на выборах депутатов горсовета Новосибирска по итогам первого дня составила 7,58% (93,43 тыс. проголосовавших).

Валерий Лавский