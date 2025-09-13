«Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов

Хоккеисты «Сибири» одержали первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2025/2026. В Новосибирске 12 сентября они обыграли владивостокский «Адмирал».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Приморские хоккеисты забросили первыми, это произошло во втором периоде. Алексей Яковлев стал автором ответного гола на 46-й минуте.

Победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где победу «Сибири» принесли точные броски Никиты Сошникова и Владимира Ткачева.

«Хотелось бы, чтобы наши лидеры наконец брали ту ответственность за результат, который необходим хорошей команде. Думаю, что все со временем придет»,— заметил после игры главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев (цитата по сайту КХЛ).

Валерий Лавский