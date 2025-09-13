Космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

С космодрома «Плесецк» в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны, передает «Интерфакс». Ракета также переносит учебно-исследовательский космический аппарат «Можаец-6».

Пуск ракеты провел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил, указано в сообщении Минобороны. Ведомство также уточнило, что аппарат «Можаец-6» предназначен для отработки алгоритмов астронавигации.