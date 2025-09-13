Шоу «Хаски», фотофестиваль и концерт «Симфония Линкин Парк при свечах»

Где после трех лет перерыва выступит рэпер «Хаски», что ожидает гостей фотофестиваля с работами авторов из Италии, Японии и Казахстана, а также когда пройдет концерт «Симфония Линкин Парк при свечах» в исполнении оркестра CAGMO.

13 сентября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Аргентинское танго». Эстрадный оркестр под управлением заслуженного артиста России Виктора Иванова и лауреат международных конкурсов Владимир Никулин исполнят композиции в ритме танго. Начало в 18:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

На территории «Сибирь-Арены» пройдет автофестиваль Midday. На выставке представят стильные машины и мотоциклы со всей Сибири. Участники заявлены в трех категориях – тюнинг, классика, daily и stance. Начало в 14:00.

С 13 по 20 сентября в арт-резиденции «Респект» пройдет фотофестиваль. Его темой в этом году заявлена — «Сибирь говорит с…». В рамках мероприятия пройдут выставки международной ассоциации поддержки фотографии FIOF (Италия), мастера японской фотографии Shigeru Yoshida из ассоциации Samurai Foto, а также «Прикосновение: душа в лицах» Елены Шангай (Казахстан). В программе заявлены лекции, мастер-классы и воркшопы. Начало в 14:00.

14 сентября (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В НОВАТе пройдет показ спектакля «Ромео и Джульетта». Свою хореографическую версию бессмертной классики представит режиссер Олег Виноградов. Впервые хореограф обратился к этому произведению именно на сцене НОВАТа, после чего представил еще несколько редакций. Начало в 18:00.

15 сентября (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Доме джаза состоится авторский концерт, посвященный юбилею одного из самых известных джазовых пианистов Сибири Евгения Серебренникова. Его коллектив «Романтик джаз-квартет» выступал с джазовыми музыкантами мирового уровня — Биллом Скитом, Игорем Бутманом, Томми Кэмбелом, Алессио Менгони, Джесси Джонсом, Давидом Голощекиным, Георгием Гараняном. Начало в 19:00.

16 сентября (вторник)

В Доме ученых СО РАН пройдет концерт Muse. Исполнители представят световое шоу, соединенное с эстетикой музыки. Со сцены прозвучат величайшие произведения — от классики до культовых саундтреков. Начало в 19:00.

17 сентября (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников покажут спектакль «Танцуй со мной» Михаила Хейфеца. Актеры Татьяна Васильева и Ефим Шифрин расскажут историю из жизни мужчины и женщины, которые познакомились в танцевальном клубе. После первого танца и приятного общения девушка исчезает. Однако уже в следующем акте она стоит на пороге его квартиры с апельсинами и требовательно звонит… Начало в 19:00.

18 сентября (Четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В лофт-парке «Подземка» выступит рэп-исполнитель «Хаски». Это первый большой тур артиста после трехлетнего перерыва. «Хаски» стал широко известен после премьеры клипа «Седьмое октября», выпущенного в 2011 году. На счету музыканта три альбома и множество синглов, получивших широкий отклик аудитории. В 2018 году «Хаски» вошел в топ-3 рэп-исполнителей России. Начало в 19:30.

В концертном зале имени А. М. Каца пройдет концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. Дирижером выступит Димитрис Ботинис. В программе «Дон Кихот: Фантастические вариации на тему рыцарского характера» и симфоническая поэма для виолончели, альта и оркестра Рихарда Штрауса, а также Симфония №9 до мажор «Большая» Франца Шуберта. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Инженерное сердце Сибири». Экспозиция включает предметы из коллекции Новосибирского государственного технического университета и фондов Новосибирского государственного краеведческого музея. Экспонаты рассказывают историю университета: от выбора участка под строительство до настоящих дней. В залах — инженерные макеты «Города будущего» и кампуса НГТУ НЭТИ, образцы научных приборов для Сибирского кольцевого источника фотонов, а также разработки студентов и ученых вуза. Кроме того, на выставке можно увидеть микроминиатюры, побывавшие на орбитальной станции. Начало в 12:00.

19 сентября (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников выступит камерный состав оркестра CAGMO. Музыканты представят новую программу «Симфония Линкин Парк при свечах», основанную на творчестве легендарной рок-группы. CAGMO представит новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова