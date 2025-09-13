Экс-советника РАН Соловьева приговорили к трем годам колонии

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве.

В материалах дела, содержание которых передает ТАСС, указано, что Василий Соловьев обещал помочь знакомому, которого привлекали к уголовной ответственности. Бывший советник РАН предложил использовать свое влияние для принятия судьей решения в пользу взяткодателя. За услугу Соловьев просил более 6 млн руб.

Василия Соловьева арестовали 31 декабря 2024 года. Вину он признал и раскаялся.