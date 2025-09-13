Аэропорта Краснодара обсуждает возобновление международных рейсов с «Азимутом»

Аэропортовый холдинг «Аэродинамика, в состав которого входит аэропорт Краснодара, ведет переговоры о возобновлении полетной программы с «Азимутом».

«С базовым авиаперевозчиком, авиакомпанией "Азимут", мы ведем активные переговоры о скорейшем возобновлении широкой международной полетной программы из Краснодара»,— сказал гендиректор «Аэродинамики» Алексей Старостин «РИА Новости».

Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года и возобновил работу 11 августа. Первый регулярный рейс из Москвы 17 сентября совершит «Аэрофлот». В конце месяца перевозчик также начнет выполнять рейсы между Краснодаром и Ереваном, а также Стамбулом, в октябре — между Краснодаром и Дубаем. Продажу билетов открыла и авиакомпания S7. Возможное выполнение рейсов также рассматривает Azur Air.