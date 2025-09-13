Возле вокзала Мурманска обнаружили беспилотники

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что возле железнодорожного вокзала Мурманска обнаружены беспилотники. По его словам, внешне БПЛА выглядят как гражданские.

«В городской администрации и ЕДДС отсутствует информация о разрешениях на их полёты. Все аппараты - мультикоптеры, по внешнему виду – гражданские»,— написал Андрей Чибис в Telegram-канале.

Примерно через 30 минут губернатор опубликовал еще одно сообщение, в котором написал: «опасность миновала». Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Где именно находились беспилотники, он не уточнил.