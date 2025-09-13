Небензя: Россия открыта к диалогу со всеми готовыми к миру в Европе странами

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва открыта к контактам со всеми странами, которые заинтересованы в установлении мира в Европе. Он добавил, что «санкционные авантюры» не приближают прекращения конфликта.

«Мы в свою очередь остаемся привержены ответственному подходу, открыты конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе»,— сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте ООН).

По словам постпреда, введение новых санкций в отношении России «не приближают мир, а лишь укрепляют иллюзии в Киеве». Он также сказал, что Украина «давно и последовательно пытается расширить географию конфликта».