В Омске убили чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко

В Омске застрелили 31-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба СКР. По информации издания «СуперОмск», убитым оказался чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.

К убийству причастен 23-летний знакомый потерпевшего, утверждают в Следственном комитете. После убийства он уехал из Омской области, но в тот же день его задержали в Новосибирской области. В машине обвиняемого нашли пистолет ТТ и патроны к нему. По версии следствия, молодой человек убил боксера во время во ссоры.

Ловари завоевал золото юношеского чемпионата Европы 2008 года (13–14 лет) в весовой категории до 68 кг. В финале он одолел украинского боксера Беюкши Мамедова.