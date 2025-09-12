«Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в домашнем матче проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь команды "Салават Юлаев" Александр Самонов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вратарь команды "Салават Юлаев" Александр Самонов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К матчу команды подходили с одинаковым бэкграундом, имея по поражению и победе с начала нового сезона Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне уфимцы и екатеринбуржцы встречались четыре раза, и те, и другие одержали по две победы (общий счет по голам — 14:11 в пользу «Автомобилиста»). Одна из встреч прошла почти ровно год назад — 11 сентября матч в Уфе закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Первый матч «Салавата Юлаева» на домашней площадке начался с торжественной церемонии поднятия стяга команды к сводам «Уфа-Арены» с памятной надписью о бронзовых медалях прошлого чемпионата. А когда заиграли гимны России и Башкирии, фан-сектор «юлаевцев» растянул огромный баннер, посвященный молодым воспитанникам клуба — Даниле Алалыкину, Ярославу Цулыгину, Егору Сучкову и Александру Комарову. Изображением и надписью на баннере болельщики призывали когда-то перспективных игроков взять лидерство на себя, а не оглядываться на опытных партнеров.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов перед игрой с «Автомобилистом» пошел на ротацию — вместо Александра Самонова место в воротах занял Семен Вязовой, ставший основным голкипером уфимцев в прошлом плей-офф, но в этом сезоне еще не игравший.

Однако дебют для Вязового оказался неудачным. Уже на исходе второй минуты нападающий гостей Семен Кизимов, наотмашь бросив с левого фланга, застал вратаря врасплох: шайба угодила под щитком голкипера, 0:1. Голевая передача записана на нападающего Максима Денежкина.

Хозяева после пропущенной шайбы стали более активно атаковать, но «Автомобилист» справился и уже на седьмой минуте забил второй гол. Нападающий «Салавата» Максим Кузнецов на синей линии попал под жесткий силовой прием екатеринбургского защитника Никиты Трямкина и потерял шайбу. В средней зоне ее перехватил канадец Брукс Мэйсек и, войдя в зону «юлаевцев», оторвался от уфимских защитников. Уводя шайбу к левому борту, он переложил ее на «неудобную» сторону клюшку и бросил с точки вбрасывания, перекинув щиток Вязового.

В середине первого периода команды обменялись удалениями — капитан «юлаевцев» Григорий Панин отправился на скамейку штрафников за подножку, а форвард гостей Артем Каштанов — за задержку руками. Реализовать преимущество соперникам не удалось.

Второй период тоже начался для уфимцев неудачно. В этот забил Стефан Да Коста, занимающий третье место в списке лучших бомбардиров современной истории «Автомобилиста» (с 2008 года). Американец Рид Буше получил шайбу на входе в чужую зону и, не вступая в борьбу с «юлаевцами» Ильданом Газимовым и Владиславом Ефремовым, отпасовал на пятачок. Французский форвард «Автомобилиста» Да Коста мощным щелчком поразил ворота Вязового. Третья шайба заставила тренерский штаб «Салавата Юлаева» заменить вратаря на Александра Самонова.

Единственный гол уфимцев случился в середине третьего периода. После удаления игрока «Автомобилиста» Степана Хрипунова, «Салават Юлаев» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Продолжительная атака не закончилась и после того, как хоккеист гостей вернулся на лед. Голкипер Владимир Галкин отбил бросок уфимца Джека Родуолда с близкого расстояния, шайба отправилась за ворота. Там за нее поборолся Денис Ян и отпасовал Кузнецову, который тут же вернул шайбу обратно. Ян выкатился из-за ворот и отправил шайбу в дальний нижний угол, 1:3. Для него это третий гол в сезоне.

Однако уже через четыре минуты команда из Свердловской области поставила точку в матче — отличился Рид Буше, кистевым броском с пятачка замкнувший пас Романа Горбунова из-за ворот.

Несмотря на то, что «Салават Юлаев» совершил по итогам матча почти в два раза больше бросков в створ (32 против 14), больше забить он не смог.

Следующим соперником уфимцев станет вновь «Автомобилист» — команды встретятся 15 сентября в Екатеринбурге.

Идэль Гумеров