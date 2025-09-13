Политическая генеалогия [клана] Неру-Ганди

Патриарх клана Мотилал Неру был президентом ИНК в 1919–1920 и 1928–1929 годах.

Его сын Джавахарлал Неру занимал пост генерального секретаря партии в 1923–1925 и 1927–1929 годах и пост президента ИНК в 1929–1930, 1936–1937 годах, июле—сентябре 1946 года и в 1951–1954 годах. В 1947 году Джавахарлал Неру был избран премьер-министром Индийского Союза (доминион Содружества наций), а в 1950-м стал первым главой правительства независимой Индии и занимал этот пост до 1964 года.

Дочь Джавахарлала Индира Ганди была президентом ИНК в 1959-м и с 1978 по 1983 год. Пост премьер-министра Индии Индира Ганди занимала в 1966–1977 годах, а затем снова заняла этот пост в 1980 году. 31 октября 1984 года она была убита двумя охранниками-сикхами.

На следующий день главой правительства стал ее сын Раджив Ганди. Он занимал должность премьер-министра до 1989 года. 21 мая 1991-го Раджив Ганди погиб в результате теракта, осуществленного смертницей из организации «Тигры освобождения Тамил-Илама».

Вдове Раджива Соне Ганди принадлежит рекорд по общей продолжительности пребывания на посту президента ИНК. Она занимала этот пост в 1998–2017 и 2019–2022 годах. В промежутке, в 2017–2019 годах, президентом ИНК был ее сын Рахул Раджив Ганди.

История представительства членов клана в парламенте Индии выглядит не менее впечатляюще. Фероз Ганди, муж Индиры, был депутатом Лок сабхи (нижней палаты парламента) от округа Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш с апреля 1952 года по сентябрь 1960-го (с перерывом на месяц в 1957-м). Индира Ганди представляла округ Рай-Барели в нижней палате в 1967–1976 годах, Соня Ганди — в 2004–2024 годах. Сейчас «семейный» депутатский мандат от Рай-Барели принадлежит Рахулу Ганди. Он — лидер оппозиции в нижней палате парламента. Депутатами нижней палаты парламента от округа Амети, также находящегося в штате Уттар-Прадеш, в разное время были: Санджай Ганди, младший сын Индиры (1980, в том же году он разбился на спортивном самолете при выполнении фигуры высшего пилотажа), Раджив Ганди (1981–1991), Соня Ганди (1999–2004), Рахул Ганди (2004–2019).

Округ Ваянад штата Керала в нижней палате с 2024 года представляет сестра Рахула — Приянка Ганди-Вадра. Первоначально выборы в округе Ваянад выиграл Рахул, но он предпочел стать депутатом от округа Рая-Барели, так что в округе Ваянад пришлось проводить перевыборы, на которых одержала победу его сестра.

Соня Ганди с 1999 года бессменно занимает пост председателя парламентской фракции ИНК, с 2024-го представляет штат Раджастан в Раджья сабхе (верхней палате парламента).