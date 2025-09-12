Суд в Москве заблокировал сервис для заказа киллера

Никулинский суд Москвы 12 сентября заблокировал сайт, предлагающий услуги наемного убийцы. Как сообщает «РИА Новости», военный прокурор подал иск после обнаружения информации о таких услугах, доступной в сети, включая для несовершеннолетних.

В судебном решении отмечается, что в России предусмотрена ответственность за организацию убийств за вознаграждение, а также за подстрекательство и пособничество.

«Суд приходит к выводу о том, что информация, содержащаяся на нем, подлежит признанию запрещенной к распространению на адрес, равно как и действия, связанные с размещением данной информации»,— говорится в решения суда.