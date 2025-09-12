Путин рассказал о вере в будущее без «погруженных в киберпространство эгоистов»

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Он считает, что в мире будущего не будет места эгоистам и одиночкам.

«Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими»,— сказал господин Путин. Эти люди понимают свою неразрывную связь с обществом и свою ответственность перед людьми, сказал он.

Тема форума в этом году: «Возвращение к культуре — новые возможности». На нем, как ожидается, выступят более 400 человек — россиян и иностранцев. Среди них — режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели.