Украина ожидает прибытия польских военнослужащих 18 сентября

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что 18 сентября в страну прибудут польские военнослужащие. Украинские СМИ сообщали, что польская сторона будет обучаться сбивать беспилотники.

«На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам»,— сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном (трансляция вел телеканал «Рада»).

10 сентября истребители НАТО уничтожили несколько дронов в небе над Польшей. Власти республики сообщали о 19 нарушениях воздушного пространства. По версии польской стороны, беспилотники были российскими. Минобороны России заявило, что поражение объектов на территории республики с помощью БПЛА не планировалось.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что принял предложение украинского коллеги Владимира Зеленского отправить военнослужащих на Украину для обмена опытом в уничтожении дронов. Однако позже польское Минобороны опровергло эту информацию.