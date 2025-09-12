В Ярославской области продали бывшее здание вуза

В Угличе Ярославской области за 12,6 млн руб. продали объект культурного наследия «Земская управа». Об этом сообщили в правительстве области.

Согласно протоколу, на торги по продаже заявился один участник. Иващенко Оксана Алексеевна предложила за объект с земельным участком 12,6 млн руб. — такова и была начальная цена исторического здания. По данным kartoreka.ru покупатель — предприниматель, зарегистрированный в Москве и занимающийся арендой и управлением недвижимости.

Здание находится на улице Спасской, 10, рядом с церковью Рождества Иоанна Предтечи на Волге. В нем ранее размещался филиал Ярославского государственного педагогического университета им. Ушинского.

«Здание обладает потенциалом для развития туристического бизнеса: поблизости находятся все основные достопримечательности Углича, а расположение на берегу реки делает объект еще более привлекательным»,— прокомментировала и. о. министра имущественных отношений региона Елена Ермолова.

Алла Чижова