В Ярославской области предупредили о высокой пожароопасности

В Ярославле, а также в четырех округах региона 13 сентября ожидается высокая пожароопасность. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Пожароопасность четвертого класса прогнозируется в Ярославском, Ростовском и Некрасовском округах. В Гаврилов-Ямском округе она установилась ранее и сохранится.

«На территории муниципальных округов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики»,— говорится в сообщении МЧС.

Министерство региональной безопасности рекомендует проявлять осторожность при обращении с огнем и не разводить костры. Также в ведомстве сообщали о заморозках до минус 2 градусов ночью и утром 12-14 сентября.

Алла Чижова