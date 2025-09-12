Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ за четыре часа

Средства ПВО России уничтожили 15 БПЛА Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Еще один беспилотник был сбит над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были уничтожены с 15:00 до 19:00 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об одной погибшей в результате атаки ВСУ. Еще трое человек пострадали. В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы.