В Черноземье 15 сентября временами облачно, от +5°C до +23°C

В понедельник, 15 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется преимущественно малооблачная погода. Осадки не ожидаются ни в одной из шести областей. Температура будет варьироваться от +5°C до +23°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется переменная облачность при +10°C, днем — малооблачность и +25°C.

В Воронеже и Курске в течение суток будет малооблачно. Ночью температура составит +9°C...+11°C, днем — +23°C.

В Липецке и Тамбове в течение дня также прогнозируется малооблачная погода. Однако ночью в этих облцентрах будет холоднее — +6°C, днем — +21...+22°C.

В Орле в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура будет +9°C, днем — +23°C.

Анна Швечикова