Курс доллара. Прогноз на 15–19 сентября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На следующей неделе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 81–85 руб./$ Российский рубль, продемонстрировав спекулятивное ослабление перед заседанием Банка России, перешел к укреплению. Рынок ожидал снижения ставки сразу на 2 п. п., до 16%, и более мягкого сигнала регулятора, что усилило бы давление на баланс спроса и предложения на валютном рынке в сторону растущего спроса за счет снижения стоимости денег. Однако ставку снизили на 1 п. п., что, очевидно, успокоило участников рынка, которые опасались снижения привлекательности российских активов, а на новостях о решении регулятора рубль начал укрепляться. Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 81–85 руб./$ на фоне несбывшихся ожиданий в отношении более мягкой риторики Банка России.

Илья Федоров,

главный экономист «Тонкий» валютный рынок реагирует на изменение баланса спроса и предложения Рубль укрепился на фоне решения ЦБ умеренно снизить ставку. Регулятор наказал спекулянтов с короткой памятью. Ситуация с курсом идентична ситуации осени прошлого года, на волне ожиданий быстрого снижения ставки корпоративный сектор решил взять рублевый кредит и придержать продажи валюты. «Тонкий» валютный рынок реагирует на изменение баланса спроса и предложения существенным движением курса рубля. Полагаем, курс в ближайшую неделю будет оставаться в коридоре 82–84. Волатильность курса выросла, сальдо торгового баланса «похудело», и на фоне снижения ставки будет повышенная волатильность курса. Тренд на снижение рубля продолжается.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Для нацвалюты итоги заседания регулятора выглядят вторично Рубль отреагировал умеренным укреплением на более сдержанные решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Однако для нацвалюты итоги заседания регулятора выглядят вторично, поскольку рублевые доходности продолжают закладывать более низкую ключевую ставку на среднесрочном горизонте. Более важным является баланс спроса и предложения валюты на локальном рынке, который пока складывается не в пользу рубля.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Основным фактором, влияющим на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс На стороне рубля — завершение туристического сезона, во время которого традиционно повышен спрос на валюту. Снижение ключевой ставки способно в перспективе оказать давление на рубль, однако не стоит забывать, что это решение уже было базово заложено в курсе национальной валюты. При этом в моменте рубль отреагировал укреплением на решение ЦБ, поскольку регулятор снизил ставку всего на 100 б. п. с относительно жестким сигналом по денежно-кредитной политике. Тем не менее основным фактором, влияющим на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс, который постепенно сдвигается в сторону импортеров, так что плавное ослабление рубля уже заложено в ожиданиях рынка с выходом на уровни выше 90 руб./$ к концу 2025 года. Не на стороне доллара — свежая статистика по американскому рынку труда, где недельные заявки на пособие по безработице выросли до максимума за три с половиной года. Подобное добавляет общей напряженности экономике США и может повлиять на решение Федрезерва по ставке.