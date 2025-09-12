Явка на выборах в гордуму Ижевска составила 12,75% к вечеру 12 сентября

Явка на выборах в гордуму Ижевска в первый день, 12 сентября, по данным на 20:00 составила 12,75%. Эта информация размещена в системе ЦИК РФ. Отметим, что в 15:00 показатель находился на отметке 8,97%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самая высокая явка к 20:00 зафиксирована в округах Колтоминском (15,09%), Центральном (14,72%) и Родниковом (14,36%). В аутсайдерах по явке — Московский (9,91%), Железнодорожный (10,32%) и Александровский (10,77%).

Напомним, 12 сентября в Удмуртии начались выборы в гордумы Ижевска и Можги (к 20:00 явка в этом городе составила 15,6%), а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября. Впервые в регионе было запущено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным на 16:00, 64% участников ДЭГ в Ижевске и Можге уже проголосовали — было принято 33,5 тыс. и 2,8 тыс. электронных бюллетеней соответственно.

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября.