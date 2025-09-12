Объявлена закупка 202 автобусов для Ярославской области

ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» возьмет в лизинг 202 автобуса. Объявлены соответствующие торги.

Начальная цена контракта составляет 4,161 млрд руб. До 20 декабря 2025 года в регион должны поставить 147 автобусов среднего класса и 55 — большого класса. Планируется, что новый транспорт выйдет на маршруты в начале 2026 года.

Брендированные автобусы предназначены для межмуниципальных маршрутов и маршрутов Тутаевского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского и Пошехонского округов. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, с 2026 года полномочия в сфере перевозок названные округа передадут области.

«Новый транспорт будет оснащен кондиционерами, мультимедийными экранами, системами видеонаблюдения, пандусами для маломобильных пассажиров и валидаторами для бесконтактной оплаты»,— рассказали в правительстве области.

Срок оказания услуг лизинга — до 30 ноября 2029 года.

Алла Чижова