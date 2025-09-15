Поворот на Ближний Восток

На фоне тарифного противостояния с США и неясных перспектив экономического сотрудничества с Евросоюзом китайские компании стали активнее интересоваться возможностью выхода на рынки Ближнего Востока, следует из доклада консалтинговой компании PwC. Так они могут диверсифицировать вложения и расширять число стран-партнеров.

Наращивать присутствие в странах региона Китай начал три года назад, торговая война с США ускорила процесс. Если в 2022 году вложения китайского бизнеса были сосредоточены главным образом в традиционной энергетике и отдельных инфраструктурных проектах, то сейчас сотрудничество становится глубже и шире, отмечают аналитики. Речь идет о совместных проектах в области ветроэнергетики, фотоэлектричества и телекоммуникаций, работе с большими данными и искусственным интеллектом.

Как следует из проведенного PwC опроса, большинство (77%) китайских компаний, уже работающих в государствах Ближнего Востока, больше не рассматривают регион лишь как площадку для исследований — теперь он воспринимается как стратегический центр, в котором можно искать новых бизнес-партнеров и масштабировать проекты.

В 2025 году доля китайских компаний, уже разработавших подробную стратегию выхода на рынки региона или дальнейшего расширения своего присутствия на них, достигла 44%, увеличившись на семь процентных пунктов к показателю 2022-го. Самое популярное направление для китайских инвестиций (как фактических, так и потенциальных) — Саудовская Аравия. Инвесторов привлекает размер экономики этой страны и высокая покупательная способность ее граждан.

Другое важное направление — Объединенные Арабские Эмираты: о выходе на этот рынок думают 67% компаний. Среди преимуществ ОАЭ — развитая логистическая сеть, высокий уровень привлечения и удержания талантов, благоприятная деловая среда. Привлекают потенциальных инвесторов также Египет, Катар, Ирак, Оман и Кувейт, отмечают в PwC.

Пока общий объем прямых инвестиций Китая в страны региона, впрочем, не превышает $6 млрд в год. Среди проблем, с которыми китайские компании сталкиваются на рынках Ближнего Востока — нехватка знаний об особенностях работы в той или иной стране (получить консультацию местных бизнес-объединений зачастую оказывается сложно), политическая нестабильность, отсутствие прозрачности проводимой властями экономической политики.

Кристина Боровикова