В Черноземье 14 сентября ясная и сухая погода, от +5°C до +24°C

В воскресенье, 14 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется малооблачная погода, осадков ни в одном из них не должно быть. Температура будет варьироваться от +5°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет переменная облачность. Ночью температура составит +8°C, днем — +24°C.

В Воронеже в течение суток будет ясная погода. Ночью температура составит +7°C, днем — до +23°C.

В Курске в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура составит +8°C, днем — прогреется до +22°C.

В Липецке в течение суток будет ясно. Ночью — +5°C, днем — +22°C.

В Орле прогнозируется пасмурная погода без осадков. Ночью температура составит +7°C, днем — +21°C.

В Тамбове будет преимущественно ясно. Температура ночью составит +5°C, днем — до +21°C.

Анна Швечикова