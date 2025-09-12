WP: смерть 25 детей в США связывают с вакцинацией от COVID

Американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) изучает данные о смерти 25 детей, которые скончались после вакцинации от COVID в период с июля 2023 года. Как сообщили изданию The Washington Post осведомленные источники, чиновники в сфере здравоохранения хотят увязать эти смерти с прививками от COVID, чтобы затем ограничить вакцинацию в принципе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Данный вопрос должен обсуждаться на следующей неделе на заседании экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в рамках выработки новых рекомендаций по вакцинации от COVID. От того, какие рекомендации будут приняты, зависит доступ к конкретным вакцинам и их оплата страховыми компаниями.

По данным WP, назначенные при президенте Дональде Трампе чиновники намерены представить на заседание данные о случаях смерти детей от вакцинации, используя данные из Системы отчетов о неблагоприятных событиях после вакцинации (VAERS). Эксперты в области здравоохранения и ученые выражают озабоченность тем, что в VAERS поступает в том числе неподтвержденная информация. В нее может вносить данные любой человек, узнавший о плохом самочувствии или смерти человека после вакцинации, в том числе врачи, фармацевты, пациенты или люди, прочитавшие о таких случаях в соцсетях.

Ученые подчеркивают, что подобные случаи нуждаются в тщательной проверке и исследовании, и на основе таких данных нельзя делать вывод о том, стала ли вакцинация причиной неблагоприятных событий. По их словам, вакцины от коронавируса были тщательно изучены и проверены, и ограничивать их использование — значит недооценивать опасность вируса.

Напомним, что вакцинацию от коронавируса активно критикует назначенный Дональдом Трампом глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший. В мае он отдал указание чиновникам на местах прекратить рекомендовать вакцинацию здоровых детей. До этого вакцинация рекомендовалась всем детям от шести месяцев и взрослым.

Алена Миклашевская