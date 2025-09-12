ХК «Автомобилист» обыграл «Салавата Юлаева» в гостевом матче со счетом 4:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую победу подряд в регулярном матче чемпионата КХЛ, обыграв «Салавата Юлаева» на выезде. Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (2:0,1:0,1:1) в пользу гостей.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет уже на второй минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Семен Кизимов. Спустя пять минут преимущество уральской команды удвоил Брукс Мэйсек. Во втором периоде отличился Стефан Да Коста. Еще одну шайбу забросил Рид Буше. У «Салавата» отличился нападающий Деннис Ян.

По итогам матча «Автомобилист» вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка. У «Салавата Юлаева», для которого матч стал первым домашним в сезоне, после трех игр —два очка и 10-я строчка.

Команды вновь встретятся 15 сентября на льду «УГМК-Арены» в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева