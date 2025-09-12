Явка на выборы губернатора Пермского края выросла на 5,5%

По итогам первого дня голосования явка избирателей по Пермскому краю c учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 18,41% или 363 184 человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома. Так, с 15:00 сегодняшнего дня явка выросла на 5,57%.

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Напомним, что сегодня в Пермском крае стартовали выборы губернатора, а также восемь основных и трое дополнительных выборов в органы местного самоуправления. Голосование будет длиться три дня — 12, 13 и 14 сентября. В регионе открылись 1743 участковые избирательные комиссии. В организации голосования задействованы более 16 тыс. сотрудников избирательных комиссий. В списки избирателей Прикамья включены 1 971 661 человек.