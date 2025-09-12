В Черноземье 13 сентября без осадков, от +4°C до +20°C

В субботу, 13 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется малооблачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +4°C до +20°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет переменная облачность. Ночью температура составит +8°C, днем — +20°C.

В Воронеже ночью будет ясно и сухо, температура составит до +7°C. Днем ясность сохранится, температура вырастет до +19°C.

В Курске в течение суток сохранится переменная облачность. Ночью температура составит +8°C, днем — прогреется до +18°C.

В Липецке в течение суток ясно. Ночью — +5°C, днем — +18°C.

В Орле прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +7°C, днем — +19°C.

В Тамбове ясно, температура варьируется до +4°C до +18°C.

Анна Швечикова