Утильсбор завелся

Минпромторг анонсировал корректировку расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Теперь он будет уплачиваться не только исходя из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя. В первую очередь такие меры скажутся на уровне утильсбора на электромобили и последовательные гибриды.

Минпромторг предложил актуализировать методику расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, говорится в пресс-релизе министерства. Сейчас утильсбор рассчитывается с учетом двух показателей: базовой ставки (для легковых машин она составляет 20 тыс. руб.) и коэффициента, который зависит от объема двигателя и года выпуска.

Поскольку популярность в стране, поясняют в министерстве, набирают «высокомощные автомобили» с небольшими объемами двигателя, в том числе последовательные гибриды и электромобили, расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — теряет актуальность.

«Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале», — поясняют в Минпромторге.

Обновленные правила вступят в силу с 1 ноября 2025 года (в случае утверждения соответствующего проекта постановления) и не отразятся на автовладельцах, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам.

Изменения также коснутся физических лиц, ввозящих машины для личного пользования: льготные коэффициенты утильсбора для них продолжат действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше трех лет), уточняют в министерстве. Впрочем, как уверяют в Минпромторге, такие автомобили составляют около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет. «Эта тенденция актуальна и для регионов ДФО — более 95% импортированных в прошлом году автомобилей с правым рулем — это модели мощностью до 160 л.с.», — считают в министерстве.

Наталия Мирошниченко