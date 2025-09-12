ТО разогналось в цене

Средняя цена обслуживания китайских автомобилей с начала года выросла на 11%. Чек на ТО для двухлетних машин из КНР составил почти 9,5 тыс. руб., такие данные приводит сеть автоцентров Fit Service. При этом стоимость обслуживания авто из других стран-производителей росла быстрее: за восемь месяцев этого года средний чек за обслуживание машин увеличился на 21% и составил 11,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Такая разница в ценовой динамике связана с возрастом автомобилей: российский автопарк стареет, а китайские бренды на рынке представлены машинами с небольшими пробегами, объясняет директор автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман: «Количество обращений увеличилось, потому что основная часть параллельного импорта пришлась на 2023 год. Соответственно, эти автомобили прибавили в возрасте, и кроме масла и трех стандартных для технического обслуживания фильтров добавились жидкости, трансмиссия, редукторы, тормозная жидкость, охлаждающая. Средний возраст автомобилей в России сейчас 14-15 лет.

Одно дело — поменять что-то на Zeekr, другое — на Chery Tiggo. Есть разные машины по классу, допуску, по стоимости жидкостей. На более старые авто, естественно, чек стал еще выше, он увеличился примерно на 20-30%. Сильно выросло количество заездов машин от нуля до трех лет. Например, Haval с 2014 года в России, но по нему нет какой-то шокирующей динамики. А новые машины сейчас как раз идут на более крупные плановые ТО, поскольку они приблизились к пробегу 30-50 тыс. км. Затраты начинают ощущаться где-то ближе к 80 тыс. км».

По данным сетевых игроков, количество автомобилей китайских брендов, обслуживаемых техцентрами, растет, однако их доля в общем объеме обслуживания остается низкой — всего 6%. Год назад этот показатель составлял 3%. Доля обращений в сервисы увеличивается за счет тех, кто решает отказаться от дилерской гарантии, делится своим опытом генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов: «У нас идет сильный приток китайских автомобилей. По сравнению с прошлым годом в два раза больше обращений новых клиентов с китайскими автомобилями.

Прибывает старый парк, но в соотношении с новыми авто это происходит в небольшой пропорции. Вообще, у новых машин на гарантии поломки устраняют в основном у дилеров. Хотя есть, конечно, люди, которые достаточно быстро отказываются от штатной гарантии и едут к нам. Если говорить про "корейцев", то средний чек вырос скорее потому, что увеличились цены на услуги.

Дальнейшего роста цен не предполагается. Сейчас игроки рынка говорят о том, что потолок уже достигнут».

Рост стоимости обслуживания автомобилей не выходит за рамки ценовой динамики по другим категориям товаров, объясняет эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев. По его словам, более высокими стали и требования к квалификации работников и оснащенности техцентров: «Рост цен есть, мы его фиксируем. В пределах рынка стоимость ТО развивается параллельно росту цен на автомобили и другие товары. Это злободневная история. В Китае и стоимость обслуживания, и самой машины достаточно низкая, и здесь мы можем китайским соседям только позавидовать.

Если мы говорим о ценах на техническое обслуживание и ремонт, в принципе, причины роста понятны. Автомобили становятся более продвинутыми, более сложными, для них более высокие требования к качеству обслуживания, к расходным материалам, все это влияет на формирование тела стоимости. В контексте китайских брендов, которые у нас представлены официально, проблем с доступностью запчастей и расходников для ТО нет. Особенно если мы берем марки, которые в России давно представлены, они от этого совсем не страдают».

По статистике Fit Service, чаще всего владельцы китайских марок заезжают на диагностику ходовой части, замену масла и фильтров, регулировку углов установки колес и электронных систем управления. Помимо плановой диагностики и регулировки, чаще всего за рамками стандартного ТО меняют свечи зажигания, тормозную жидкость и колодки, а также стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков